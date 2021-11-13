В ДТП на Кубани погибли два человека

Вблизи города Горячий Ключ в Краснодарском крае произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. В результате автоаварии два человека погибли. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Datsun выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2110, автомобилем BMW и автомобилем «Лада-Веста». В результате ДТП на месте от полученных травм скончались предполагаемый виновник и пассажир автомобиля Datsun, ещё пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло на 10-м километре автодороги Саратовская — Горячий Ключ.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом на автодороге Севастополь — Ялта пострадали 12 человек.