Двенадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

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В результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом на автодороге Севастополь — Ялта пострадали 12 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Двенадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму
  • РИА Новости

«Примерно в 08:40 мск на автодороге Севастополь — Ялта водитель автомобиля «Волга» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes с восемью пассажирами», — приводит ТАСС сообщение.

В результате ДТП 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как уточнили в МВД, водитель автомобиля «Волга» в тяжёлом состоянии госпитализирован.

Ранее в Красноярском крае погибли пять человек в результате столкновения поезда с автомобилем «газель».

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