Двенадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

В результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом на автодороге Севастополь — Ялта пострадали 12 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«Примерно в 08:40 мск на автодороге Севастополь — Ялта водитель автомобиля «Волга» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes с восемью пассажирами», — приводит ТАСС сообщение.

В результате ДТП 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как уточнили в МВД, водитель автомобиля «Волга» в тяжёлом состоянии госпитализирован.

Ранее в Красноярском крае погибли пять человек в результате столкновения поезда с автомобилем «газель».