Двенадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму
- РИА Новости
«Примерно в 08:40 мск на автодороге Севастополь — Ялта водитель автомобиля «Волга» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes с восемью пассажирами», — приводит ТАСС сообщение.
В результате ДТП 12 человек получили травмы различной степени тяжести.
Как уточнили в МВД, водитель автомобиля «Волга» в тяжёлом состоянии госпитализирован.
Ранее в Красноярском крае погибли пять человек в результате столкновения поезда с автомобилем «газель».