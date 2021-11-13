Американский обозреватель WSJ заявил о якобы наличии у России компромата против элиты США

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Обозреватель американской газеты The Wall Street Journal в своём материале высказал предположение, что Россия якобы располагает опасным для властей Соединённых Штатов компроматом.
Американский обозреватель WSJ заявил о якобы наличии у России компромата против элиты США
  • AP

По его словам, эта информация способна влиять на президентские выборы в США.

«Либо демократическая администрация скрыла от общественности известную русским информацию о собственной коррупции, либо Кремль подговорил демократов на действия, которые привели к тому, что Белый дом в 2016 году достался Трампу», — цитирует обозревателя РИА Новости.

К такому выводу он пришёл после анализа действий главы ФБР Джеймса Коми во время президентской предвыборной кампании 2016 года.

Отмечается, что при обнародовании секретная информация «грозит взорвать и ФБР, и администрацию демократов».

По мнению журналиста, возможное наличие компромата на США у России «даёт администрации Байдена дополнительную причину ходить вокруг Путина на цыпочках».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп потребовал отобрать Пулитцеровские премии у газет The New York Times и The Washington Post, вручённые им в 2018 году за статьи о расследовании «российского вмешательства» и якобы сговора Трампа с Россией.

Он объясняет своё требование тем, что эти материалы основаны на ложных сообщениях о несуществующей связи между Кремлём и предвыборным штабом политика.

В марте 2019 года американское Министерство юстиции передало конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера. В нём отмечается отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией.

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