Американский обозреватель WSJ заявил о якобы наличии у России компромата против элиты США
- AP
По его словам, эта информация способна влиять на президентские выборы в США.
«Либо демократическая администрация скрыла от общественности известную русским информацию о собственной коррупции, либо Кремль подговорил демократов на действия, которые привели к тому, что Белый дом в 2016 году достался Трампу», — цитирует обозревателя РИА Новости.
К такому выводу он пришёл после анализа действий главы ФБР Джеймса Коми во время президентской предвыборной кампании 2016 года.
Отмечается, что при обнародовании секретная информация «грозит взорвать и ФБР, и администрацию демократов».
По мнению журналиста, возможное наличие компромата на США у России «даёт администрации Байдена дополнительную причину ходить вокруг Путина на цыпочках».
Ранее бывший президент США Дональд Трамп потребовал отобрать Пулитцеровские премии у газет The New York Times и The Washington Post, вручённые им в 2018 году за статьи о расследовании «российского вмешательства» и якобы сговора Трампа с Россией.
Он объясняет своё требование тем, что эти материалы основаны на ложных сообщениях о несуществующей связи между Кремлём и предвыборным штабом политика.
В марте 2019 года американское Министерство юстиции передало конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера. В нём отмечается отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией.