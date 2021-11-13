В России за сутки провели 666 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки проведено 666 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 666 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 ноября остаются 1 943 666 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Отмечается, что всего в России проведено более 216,3 млн тестов на коронавирус.

Ранее Николай Крючков, эксперт по общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук, в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался о факторах, влияющих на заболеваемость COVID-19.