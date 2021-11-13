В РЖД заявили о готовности проверять QR-коды в поездах

Организация проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом на железнодорожном транспорте не доставит сложностей, она будет проходить онлайн. Об этом заявил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

«Я не думаю, что это вообще тяжело сделать (организовать проверку QR-кодов. — RT) на ж/д транспорте. У нас уже очень давно посадка в поезд осуществляется чисто по паспорту», —цитирует ТАСС Пегова.

По его словам, «те устройства, которыми сейчас оборудованы поезда, в режиме онлайн готовы произвести любую проверку».

Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге объяснила принятие правительством решения внести в Госдуму законопроекты о QR-кодах.