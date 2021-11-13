В РЖД заявили о готовности проверять QR-коды в поездах

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Организация проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом на железнодорожном транспорте не доставит сложностей, она будет проходить онлайн. Об этом заявил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.
В РЖД заявили о готовности проверять QR-коды в поездах
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Я не думаю, что это вообще тяжело сделать (организовать проверку QR-кодов. — RT) на ж/д транспорте. У нас уже очень давно посадка в поезд осуществляется чисто по паспорту», —цитирует ТАСС Пегова.

По его словам, «те устройства, которыми сейчас оборудованы поезда, в режиме онлайн готовы произвести любую проверку».

Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге объяснила принятие правительством решения внести в Госдуму законопроекты о QR-кодах.

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