В РЖД заявили о готовности проверять QR-коды в поездах
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- РИА Новости
«Я не думаю, что это вообще тяжело сделать (организовать проверку QR-кодов. — RT) на ж/д транспорте. У нас уже очень давно посадка в поезд осуществляется чисто по паспорту», —цитирует ТАСС Пегова.
По его словам, «те устройства, которыми сейчас оборудованы поезда, в режиме онлайн готовы произвести любую проверку».
Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
Вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге объяснила принятие правительством решения внести в Госдуму законопроекты о QR-кодах.