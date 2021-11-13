В Новосибирске водитель сбил на тротуаре трёх пешеходов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по Новосибирску.
«Водитель 1976 года рождения на автомобиле Lexus LX 470... совершил наезд на препятствие (пешеходные ограждения), а также совершил наезд на трёх пешеходов», — говорится в заявлении.
Отмечается, что люди стояли рядом с остановкой общественного транспорта. В результате наезда автомобиля женщина 1962 года рождения скончалась на месте от полученных травм, ещё двух мужчин доставили в больницу.
«В результате освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения», — добавили в ГИБДД.
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