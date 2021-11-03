Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ГИБДД.
«По предварительным данным, женщина, находясь за рулём автомобиля Toyota Carina и двигаясь в направлении города Бийска со стороны Республики Алтай, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом, следовавшим по маршруту Барнаул — Мульта», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в результате ДТП водитель и пассажир Toyota Carina скончались от полученных травм. Находящиеся в автобусе 45 пассажиров и двое водителей не пострадали.
Ранее глава Минздрава Калмыкии Юрий Кикенов сообщил о шести погибших в результате лобового столкновения автобуса и автомобиля в регионе.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.
14 октября URA.RU писало, что в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими.