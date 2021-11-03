Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае

Два человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем в Алтайском крае.

Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«По предварительным данным, женщина, находясь за рулём автомобиля Toyota Carina и двигаясь в направлении города Бийска со стороны Республики Алтай, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом, следовавшим по маршруту Барнаул — Мульта», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате ДТП водитель и пассажир Toyota Carina скончались от полученных травм. Находящиеся в автобусе 45 пассажиров и двое водителей не пострадали.

Ранее глава Минздрава Калмыкии Юрий Кикенов сообщил о шести погибших в результате лобового столкновения автобуса и автомобиля в регионе.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.

14 октября URA.RU писало, что в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими.