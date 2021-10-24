СК возбудил дело по факту ДТП в Калмыкии

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Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения грузовика и автобуса в Яшкульском районе Калмыкии, в результате которого погибли и пострадали люди.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего на 246-м километре автодороги Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь по ч. 3 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц»)», — говорится в заявлении.

В настоящее время специалисты регионального следственного управления работают на месте происшествия. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее глава Минздрава Калмыкии Юрий Кикенов сообщил о шести погибших в результате лобового столкновения автобуса и автомобиля в регионе.

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