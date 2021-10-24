Число пострадавших в аварии в Калмыкии возросло до восьми
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
«В результате ДТП 5 пассажиров автобуса, в том числе один несовершеннолетний, скончались от полученных ранений на месте происшествия. Телесные повреждения различной степени тяжести получили также 8 пассажиров автобуса», — говорится в заявлении.
Пострадавших временно разместили в придорожном кафе.
Ранее сообщалось о семи пострадавших. Всего в автобусе находилось 28 пассажиров.