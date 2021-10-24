Пять человек погибли в результате аварии в Калмыкии
Сообщение об аварии поступило в МЧС России в 02:40.
ДТП произошло на 245 км федеральной трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь при участии грузового автомобиля с пассажирским автобусом рейса Махачкала — Санкт Петербург.
«По уточнённой информации, в автобусе находилось 28 пассажиров», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.
По предварительной информации, семь человек пострадали, ещё пятеро — погибли.
На Краснодонской улице в Москве ранее произошло столкновение пяти автомобилей.