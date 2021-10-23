В Москве столкнулись пять автомобилей

На Краснодонской улице в Москве произошло столкновение пяти автомобилей.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«На Краснодонской улице (перед пересечением со Спортивным проездом) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в заявлении.

Отмечается, что объезд осуществляется по встречной полосе, при возможности департамент рекомендует выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате ДТП с автобусом погибли четыре человека.

14 октября URA.RU писал, что в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими.