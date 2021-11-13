В России за сутки скончался 1241 человек с коронавирусом

В России в течение суток зафиксировали 1241 летальный исход среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общее число летальных исходов — 254 167.

Накануне скончались 1235 пациентов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что рост числа смертей среди пациентов с COVID-19 в стране вызывает особую тревогу.

Вице-премьер рассказала, что летальные случаи фиксируются, как правило, среди граждан старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями и не вакцинированных от COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.