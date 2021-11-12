Двое российских военных погибли в ходе десантирования в Белоруссии
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Ранее стало известно, что белорусские и российские десантники в ходе учений проводят высадку на полигоне Гожский в Гродненской области.
«Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки», — говорится в сообщении российского министерства.
В Минобороны добавили, что у парашютистов погасли купола.
«Один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что после ЧП пострадавших доставили в медицинское учреждение.
«Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», — сказали в Минобороны.
11 ноября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что попросил Россию подключиться к дежурству на границах Союзного государства.