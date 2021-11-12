Двое российских военных погибли в ходе десантирования в Белоруссии

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Двое российских военнослужащих погибли в результате ЧП во время десантирования в Белоруссии. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Двое российских военных погибли в ходе десантирования в Белоруссии
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Ранее стало известно, что белорусские и российские десантники в ходе учений проводят высадку на полигоне Гожский в Гродненской области.

«Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки», — говорится в сообщении российского министерства.

В Минобороны добавили, что у парашютистов погасли купола.

«Один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что после ЧП пострадавших доставили в медицинское учреждение.

«Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», — сказали в Минобороны.

11 ноября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что попросил Россию подключиться к дежурству на границах Союзного государства. 

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