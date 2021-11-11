Лукашенко рассказал о просьбе к России подключиться к дежурству на границах

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что попросил Россию подключиться к дежурству на границах Союзного государства. Об этом сообщила БЕЛТА.

В сообщении говорится, что Лукашенко на совещании с руководством Совета министров рассказал, что «просил Министерство обороны России через президента этой страны, чтобы они подключились к дежурству» на границах Союзного государства.

Лукашенко отметил, что необходимо постоянно мониторить ситуацию на границе.

«Как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву», — сказал он.

По его словам, российские и белорусские военные должны мониторить «кольцо Прибалтика — Польша — Украина».

«Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьёзная... Россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать эту ситуацию», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко сообщил, что поручил Минобороны, КГБ и погранвойскам отслеживать передвижение войск НАТО и Польши.