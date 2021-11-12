Российские и белорусские десантники проводят высадку на учениях в Гродненской области

Белорусские и российские десантники в ходе учений проводят высадку на полигоне Гожский в Гродненской области. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.

Отмечается, что в связи с наращиванием военной деятельности вблизи границы Белоруссии «проводится проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства».

«Сегодня на полигоне Гожский осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта от сил специальных операций ВС Республики Беларусь и воздушно-десантных войск ВС Российской Федерации в составе сводной батальонной тактической группы», — отмечается в сообщении министерства в Telegram-канале.

В учениях в том числе задействованы самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолёты ВВС и войск ПВО Белоруссии.

В свою очередь, в Министерстве обороны России подтвердили, что 12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Белоруссии, а также примет участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооружённых сил.

«После десантирования парашютным способом и отработки совместно с подразделениями Вооружённых сил Республики Беларусь учебно-боевых задач российские десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории России», — цитирует РИА Новости сообщение российского Минобороны.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что попросил Россию подключиться к дежурству на границах Союзного государства.

По его словам, российские и белорусские военные должны мониторить «кольцо Прибалтика — Польша — Украина».