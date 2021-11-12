В Институте философии РАН выразили соболезнования в связи с кончиной академика РАН Чазова

Заведующий сектором философии политики Института философии РАН, советник президента России Владимир Шевченко выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН, почётного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова.

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что это был великий учёный.

«Будем вспоминать этого человека как великого организатора медицины и всего прогрессивного, что особенно связано с кардиологией», — сказал Шевченко.

По его словам, тысячи людей прошли через кардиологический центр Чазова, «через всё то, что он создавал».

Ранее сообщалось, что Чазов умер в возрасте 92 лет.

В Минздраве отметили, что «смелые научные разработки академика по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в России, в Европе и США».