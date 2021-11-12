В Институте философии РАН выразили соболезнования в связи с кончиной академика РАН Чазова
- РИА Новости
В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что это был великий учёный.
«Будем вспоминать этого человека как великого организатора медицины и всего прогрессивного, что особенно связано с кардиологией», — сказал Шевченко.
По его словам, тысячи людей прошли через кардиологический центр Чазова, «через всё то, что он создавал».
Ранее сообщалось, что Чазов умер в возрасте 92 лет.
В Минздраве отметили, что «смелые научные разработки академика по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в России, в Европе и США».