Путин заявил о необходимости наращивать темпы цифровой трансформации
- РИА Новости
«Нам нужно повсеместно наращивать темпы цифровой трансформации и от отдельных экспериментов, пилотных инициатив в максимально короткие сроки перейти к запуску сквозных проектов внедрения искусственного интеллекта в тех сферах, которые определяют качество жизни человека. Словом, нужно сделать так, чтобы технологии будущего уже сегодня становились доступными и служили всем гражданам страны», — заявил Путин.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил о планах правительства провести цифровую трансформацию в промышленности.
Мишустин также рассказал о планах цифровой трансформации социальной сферы.
Как сообщал портал «Невские новости», правительство Санкт-Петербурга утвердило дорожную карту стратегии цифровой трансформации города.