Путин заявил о необходимости наращивать темпы цифровой трансформации

Российский лидер Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021 заявил о необходимости наращивать темпы цифровой трансформации.

«Нам нужно повсеместно наращивать темпы цифровой трансформации и от отдельных экспериментов, пилотных инициатив в максимально короткие сроки перейти к запуску сквозных проектов внедрения искусственного интеллекта в тех сферах, которые определяют качество жизни человека. Словом, нужно сделать так, чтобы технологии будущего уже сегодня становились доступными и служили всем гражданам страны», — заявил Путин.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил о планах правительства провести цифровую трансформацию в промышленности.

Мишустин также рассказал о планах цифровой трансформации социальной сферы.

Как сообщал портал «Невские новости», правительство Санкт-Петербурга утвердило дорожную карту стратегии цифровой трансформации города.