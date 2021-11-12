Путин заявил о необходимости наращивать темпы цифровой трансформации

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Российский лидер Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021 заявил о необходимости наращивать темпы цифровой трансформации.
Путин заявил о необходимости наращивать темпы цифровой трансформации
  • РИА Новости

«Нам нужно повсеместно наращивать темпы цифровой трансформации и от отдельных экспериментов, пилотных инициатив в максимально короткие сроки перейти к запуску сквозных проектов внедрения искусственного интеллекта в тех сферах, которые определяют качество жизни человека. Словом, нужно сделать так, чтобы технологии будущего уже сегодня становились доступными и служили всем гражданам страны», — заявил Путин.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил о планах правительства провести цифровую трансформацию в промышленности.

Мишустин также рассказал о планах цифровой трансформации социальной сферы.

Как сообщал портал «Невские новости», правительство Санкт-Петербурга утвердило дорожную карту стратегии цифровой трансформации города.

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