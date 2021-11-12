Песков назвал введение QR-кодов мировой практикой

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение QR-кодов является мировой практикой на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Песков назвал введение QR-кодов мировой практикой
  • РИА Новости

Песков отметил, что в условиях непрекращающихся волн заболеваемости COVID-19 многие государства признали такую практику безальтернативной.

Кроме того, комментируя инициативу российского оперштаба по борьбе по введению обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах, он заявил, что в Кремле знают об этом предложении. По словам пресс-секретаря, в этом вопросе есть определённые наработки.

Он отметил, что предстоит серьёзная работа по этому законопроекту в парламенте с участием специалистов.

11 ноября в оперштабе по борьбе с COVID-19 заявили, что ведётся подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов для посещения кафе, магазинов и поездок в транспорте.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить