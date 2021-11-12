Песков назвал введение QR-кодов мировой практикой
- РИА Новости
Песков отметил, что в условиях непрекращающихся волн заболеваемости COVID-19 многие государства признали такую практику безальтернативной.
Кроме того, комментируя инициативу российского оперштаба по борьбе по введению обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах, он заявил, что в Кремле знают об этом предложении. По словам пресс-секретаря, в этом вопросе есть определённые наработки.
Он отметил, что предстоит серьёзная работа по этому законопроекту в парламенте с участием специалистов.
11 ноября в оперштабе по борьбе с COVID-19 заявили, что ведётся подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов для посещения кафе, магазинов и поездок в транспорте.
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