Песков назвал введение QR-кодов мировой практикой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение QR-кодов является мировой практикой на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Песков отметил, что в условиях непрекращающихся волн заболеваемости COVID-19 многие государства признали такую практику безальтернативной.

Кроме того, комментируя инициативу российского оперштаба по борьбе по введению обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах, он заявил, что в Кремле знают об этом предложении. По словам пресс-секретаря, в этом вопросе есть определённые наработки.

Он отметил, что предстоит серьёзная работа по этому законопроекту в парламенте с участием специалистов.

11 ноября в оперштабе по борьбе с COVID-19 заявили, что ведётся подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов для посещения кафе, магазинов и поездок в транспорте.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.