Песков прокомментировал идею введения QR-кодов на транспорте

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу оперштаба по борьбе с коронавирусом по введению обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах.
Песков прокомментировал идею введения QR-кодов на транспорте
  • РИА Новости

«Да, нам известно об этой инициативе правительственного штаба. Действительно, там определённые наработки есть», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что «ещё предстоит достаточно серьёзная работа по этому законопроекту в парламенте с участием специалистов, экспертов».

По словам пресс-секретаря, введение QR-кодов — это «мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн многими странами была признана безальтернативной». 

11 ноября в оперштабе по борьбе с коронавирусом подтвердили, что в России идёт подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов для посещения кафе, магазинов и поездок в транспорте.

Президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко заявил, что внедрение QR-кодов в систему железнодорожных и авиаперевозок оправдано, это позволит увеличить уровень вакцинации населения.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.

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