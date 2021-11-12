Песков прокомментировал идею введения QR-кодов на транспорте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу оперштаба по борьбе с коронавирусом по введению обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах.

«Да, нам известно об этой инициативе правительственного штаба. Действительно, там определённые наработки есть», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что «ещё предстоит достаточно серьёзная работа по этому законопроекту в парламенте с участием специалистов, экспертов».

По словам пресс-секретаря, введение QR-кодов — это «мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн многими странами была признана безальтернативной».

11 ноября в оперштабе по борьбе с коронавирусом подтвердили, что в России идёт подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов для посещения кафе, магазинов и поездок в транспорте.

Президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко заявил, что внедрение QR-кодов в систему железнодорожных и авиаперевозок оправдано, это позволит увеличить уровень вакцинации населения.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.