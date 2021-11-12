Аналитики опубликовали список самых необычных вакансий осени в России
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Об этом пишут «Известия».
Так, в Москве это врач-флеболог, ему готовы платить от 100 тыс. рублей ежемесячно. Такому работнику предстоит вести амбулаторный приём пациентов, назначать и вести лечение.
В Екатеринбурге требуется грохотовщик для вахтовой работы. В его обязанности войдёт контроль за качеством горной массы и равномерной загрузкой дробилок.
В топ необычных профессий также вошёл аппаратчик ферментации, которого ищут в Новосибирской области, термист (Санкт-Петербург), стеклодув (Москва) и рефмеханик на рыболовное судно (Приморский край).
Как ранее сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.