Аналитики опубликовали список самых необычных вакансий осени в России

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Сервис «Работа.ру» составил осенний рейтинг самых необычных предложений о работе в России.
Аналитики опубликовали список самых необычных вакансий осени в России
  • Pixabay

Об этом пишут «Известия».

Так, в Москве это врач-флеболог, ему готовы платить от 100 тыс. рублей ежемесячно. Такому работнику предстоит вести амбулаторный приём пациентов, назначать и вести лечение.

В Екатеринбурге требуется грохотовщик для вахтовой работы. В его обязанности войдёт контроль за качеством горной массы и равномерной загрузкой дробилок.

В топ необычных профессий также вошёл аппаратчик ферментации, которого ищут в Новосибирской области, термист (Санкт-Петербург), стеклодув (Москва) и рефмеханик на рыболовное судно (Приморский край).

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.

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