Греф предложил разработать правила ограничения интернет-контента для детей
- РИА Новости
«Контента стало столько, что никакой государственной цензурой это не может быть решено, поэтому должны быть приняты нормы, проверку которых должен взять на себя тот же самый искусственный интеллект», — сказал Греф.
Он подчеркнул, что выступает за строгий контроль контента, который попадает к детской аудитории.
«Нужно, конечно же, осматривать и разрешать только тот контент, который приемлем для детей, для их психики», — заключил Греф.
По его словам, насильственное лишение ребёнка гаджетов может нанести ему психологическую травму.
В Совфеде России ранее поддержали идею создания операционной системы для детей.
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать российскую операционную систему для обязательной установки на устройствах, планируемых к использованию детьми.