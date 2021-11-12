Греф предложил разработать правила ограничения интернет-контента для детей

Необходимо разработать нормы по ограничению интернет-контента для детей искусственным интеллектом. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф.

«Контента стало столько, что никакой государственной цензурой это не может быть решено, поэтому должны быть приняты нормы, проверку которых должен взять на себя тот же самый искусственный интеллект», — сказал Греф.

Он подчеркнул, что выступает за строгий контроль контента, который попадает к детской аудитории.

«Нужно, конечно же, осматривать и разрешать только тот контент, который приемлем для детей, для их психики», — заключил Греф.

По его словам, насильственное лишение ребёнка гаджетов может нанести ему психологическую травму.

В Совфеде России ранее поддержали идею создания операционной системы для детей.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать российскую операционную систему для обязательной установки на устройствах, планируемых к использованию детьми.