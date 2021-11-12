Греф предложил разработать правила ограничения интернет-контента для детей

Короткая ссылка
Необходимо разработать нормы по ограничению интернет-контента для детей искусственным интеллектом. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф.
Греф предложил разработать правила ограничения интернет-контента для детей
  • РИА Новости

«Контента стало столько, что никакой государственной цензурой это не может быть решено, поэтому должны быть приняты нормы, проверку которых должен взять на себя тот же самый искусственный интеллект», — сказал Греф.

Он подчеркнул, что выступает за строгий контроль контента, который попадает к детской аудитории.

«Нужно, конечно же, осматривать и разрешать только тот контент, который приемлем для детей, для их психики», — заключил Греф.

По его словам, насильственное лишение ребёнка гаджетов может нанести ему психологическую травму.

В Совфеде России ранее поддержали идею создания операционной системы для детей.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать российскую операционную систему для обязательной установки на устройствах, планируемых к использованию детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить