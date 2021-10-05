В России предложили создать отечественную операционную систему для детей

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать отечественную операционную систему для обязательной установки на устройствах, планируемых к использованию детьми. Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
В России предложили создать отечественную операционную систему для детей
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Как подчеркнул Петров, пандемия и последовавший за ней процесс перевода учеников на дистанционное обучение «однозначно поставили точку в дискуссии» о постоянном наличии устройств у подрастающего поколения. Отобрать гаджеты у детей, по словам собеседника RT, сегодня «представляется невозможным».

«Однако наличие гаджетов и доступ в интернет несут свои опасности для детей: всемирная сеть таит массу нежелательной информации, которая может негативно сказаться на развитии молодёжи. К такой информации можно отнести порнографический контент, экстремистские материалы, религиозный и политический радикализм и многое другое», — пояснил он.

При этом Петров добавил, что для решения этой проблемы «необходимы системные меры».

«В данном случае предлагаю вам оценить идею о создании отечественной операционной системы (либо эмуляции на базе популярных операционных систем) для обязательной установки на устройствах, планируемых к использованию детьми. Данная система аппаратно сможет блокировать контент, неприемлемый к получению несовершеннолетними. Помимо прочего, система сможет ограничивать время пользования социальными сетями и развлекательными приложениями, которые отвлекают от учёбы и процесса образования», — говорится в тексте обращения.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подписания обязательств крупнейшими российскими интернет-компаниями отечественного Альянса по защите детей в цифровой среде.

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