В России объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде

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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подписания обязательств крупнейшими российскими интернет-компаниями отечественного Альянса по защите детей в цифровой среде.
В России объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде
  • Pixabay

«Цель альянса — создание безопасной и благоприятной цифровой среды, которая давала бы детям возможности для творческого и профессионального саморазвития, социализации и безопасного общения в виртуальном пространстве», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Владельцы крупнейших отечественных интернет-платформ и видеохостингов взяли на себя обязательства по самостоятельному выявлению противоправной информации и контента, который может нанести вред здоровью и развитию детей, и ограничению доступа к ним при необходимости.

«Я благодарю все компании, которые приняли в этом участие, за такой ответственный подход... Содержание виртуального пространства имеет важнейшее значение для благополучия и безопасности наших детей, и в этой сфере они должны быть надёжно защищены», — заявил Путин в рамках онлайн-трансляции с церемонии подписания добровольных обязательств компаниями — учредителями российского альянса, которую вёл RT.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» за 2019—2020 годы власти оснастили школы Подмосковья высокоскоростным интернетом.

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