В Подмосковье рассказали о ходе оснащения школ доступом к Wi-Fi

Член комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Линара Самединова рассказала о ходе оснащения школ доступом к Wi-Fi.

«В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» за 2019—2020 годы мы все школы в Подмосковье оснастили высокоскоростным интернетом. В этом году все школы оснастят точками Wi-Fi и видеонаблюдением за входом», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, также в этом году в 347 школах установят более 1300 IP-камер, 354 смарт-телевизора, 347 серверов и 265 проекторов.

Как напомнила Самединова, в Подмосковье насчитывается 1260 школ, в которых обучаются 985 тыс. детей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в школах Подмосковья появятся новые занятия.