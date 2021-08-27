В Подмосковье рассказали о ходе оснащения школ доступом к Wi-Fi

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Член комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Линара Самединова рассказала о ходе оснащения школ доступом к Wi-Fi.
В Подмосковье рассказали о ходе оснащения школ доступом к Wi-Fi
  • РИА Новости

«В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» за 2019—2020 годы мы все школы в Подмосковье оснастили высокоскоростным интернетом. В этом году все школы оснастят точками Wi-Fi и видеонаблюдением за входом», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, также в этом году в 347 школах установят более 1300 IP-камер, 354 смарт-телевизора, 347 серверов и 265 проекторов.

Как напомнила Самединова, в Подмосковье насчитывается 1260 школ, в которых обучаются 985 тыс. детей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в школах Подмосковья появятся новые занятия.

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