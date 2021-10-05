В Совфеде поддержали идею создания операционной системы для детей

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал предложение создать отечественную операционную систему для детей.
В Совфеде поддержали идею создания операционной системы для детей
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«Я поддерживаю эту идею и поддержал бы такого рода инициативу. Дело в том, что родители просто не в состоянии уследить за всем тем массивом информации, который сейчас выплёскивается через интернет по различным каналам и источникам», — сказал сенатор.

По его мнению, «технологическая реализация такой инициативы была бы правильной».

«Если это будет операционная система, которая автоматически будет отслеживать этот контент и не допускать его в детские души, то это совершенно правильно. Я поддержал бы это решение», — заключил Рязанский.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать отечественную операционную систему для обязательной установки на устройствах, планируемых к использованию детьми.

По мнению Петрова, данная система аппаратно сможет блокировать контент, неприемлемый к получению несовершеннолетними, а также ограничивать время пользования социальными сетями и развлекательными приложениями, которые отвлекают от процесса образования.

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