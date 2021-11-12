Вирусолог Викулов позитивно оценил идею введения QR-кодов в самолётах и поездах

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Вирусолог Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» поддержал идею введения QR-кодов о вакцинации против COVID-19 в самолётах и поездах.
Вирусолог Викулов позитивно оценил идею введения QR-кодов в самолётах и поездах
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  • © ALEXEY BYCHKOV

«Введение QR-кодов в транспорте поможет увеличить количество вакцинированных однозначно. Если мы вспомним лето, когда вводились QR-коды, сразу же выстроилась очередь на вакцинацию... Это вынужденная мера, учитывая низкие темпы вакцинации. Если бы темпы были высокими, QR-коды бы не понадобились», — сказал Викулов.

Ранее президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко заявил, что внедрение QR-кодов в систему железнодорожных и авиаперевозок оправдано, это позволит увеличить уровень вакцинации населения.

Со своей стороны, врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.

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