ОНК: апелляционную жалобу экс-полицейского по делу Голунова рассмотрят 29 ноября

Апелляционная жалоба бывшего начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы Игоря Ляховца, осуждённого по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, будет рассмотрена Верховным судом России 29 ноября. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, посетивший экс-полицейского в СИЗО «Лефортово».

«Апелляционная жалоба Игоря Ляховца на приговор Мосгорсуда будет рассмотрена Верховным судом 29 ноября», — сказал правозащитник, добавив, что на условия содержания бывший полицейский не жалуется, говорит, что они полностью соответствуют правилам.

По словам Мельникова, Ляховец высказал только одно пожелание — расширить ассортимент тюремной библиотеки решениями пленумов Верховного суда и обзорами судебной практики, без которых ему сложно самостоятельно готовиться к защите.

«На воле в интернете всё это легко ищется, а тут не всё есть — и только в бумажном виде», — привёл слова Ляховца ответственный секретарь ОНК.

28 мая Мосгорсуд вынес приговор по делу Голунова.

Основной фигурант, Игорь Ляховец, получил 12 лет лишения свободы, Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев — по восемь, Денис Коновалов — пять лет.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. У него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения.

В январе 2020 года суд арестовал сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в задержании. Им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.