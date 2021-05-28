«Я обещал добиться справедливости»: суд вынес приговор бывшим полицейским, сфабриковавшим дело против Голунова

Мосгорсуд приговорил пятерых полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, к тюремным срокам от пяти до 12 лет в колонии общего режима. Их признали виновными в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а также в незаконном хранении наркотиков. С каждого из подсудимых суд взыскал в пользу потерпевшего по 1 млн рублей. Сам Иван Голунов поблагодарил всех за поддержку и выразил удовлетворение приговором суда.

Приговор с улыбкой на лице

В пятницу Мосгорсуд вынес решение по скандальному делу журналиста Ивана Голунова, которому в 2019 году пятеро столичных полицейских подбросили наркотики. Их признали виновными в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а также в незаконном хранении наркотиков.

Приговор бывшим сотрудникам УВД по ЗАО оказался заметно мягче, чем рассчитывало гособвинение, однако подсудимые всё равно надолго отправятся за решётку.

Игорь Ляховец, который в период службы в полиции был начальником остальных подсудимых, получил 12 лет колонии общего режима вместо 16, запрошенных гособвинением. Оперативники Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев и Роман Феофанов получили по восемь лет колонии общего режима вместо запрошенных 12 лет. Денис Коновалов — единственный, кто дал признательные признания на следствии, — получил пять колонии общего режима вместо семи, на которых настаивала прокуратура.

Он находился под домашним арестом и был взят под стражу в зале суда.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски Голунова к подсудимым и постановил взыскать с каждого из них по 1 млн рублей. Адвокаты подсудимых заявили, что будут обжаловать приговор.

Само заседание, вызвавшее большой ажиотаж у журналистов, оказалось очень скоротечным. Подсудимые, после того как их ввели в зал, пребывали в хорошем настроении, вели себя расслабленно, улыбались и делали знаки пришедшим на оглашение приговора родным. После того как судья огласил им сроки наказания, бывшие полицейские, визуально сохраняя свой позитивный настрой и улыбки, стали выкрикивать признания в любви своим близким.

АГН «Москва»

© Андрей Никеричев

«Спасибо всем»

После оглашения решения суда своё отношение к нему высказал потерпевший, журналист Иван Голунов. Он отметил, что полностью удовлетворён приговором бывшим полицейским и не будет его обжаловать.

«Я хочу сказать спасибо всем, кто писал в социальных сетях, рассказывал про мои истории, выходил с пикетами. Спасибо вам всем. Я обещал добиться справедливости. Первый этап мы сделали, надеюсь, что скоро мы узнаем результаты второго этапа, который касается заказчика этого преступления», — заявил он у стен Мосгорсуда собравшимся журналистам.

На уточняющий вопрос, может ли он назвать имя заказчика сейчас, Голунов ответил, что сделать это должны компетентные органы. Ранее журналист заявлял, что уголовное преследование было спровоцировано его расследованием о высокопоставленных силовиках, связанных с похоронным бизнесом в Москве.

При этом, напомним, согласно официальной версии следствия, заказчика у преступления не было. В Следственном комитете посчитали, что обвиняемые пошли на нарушение закона по карьерным мотивам, чтобы повысить показатели раскрываемости уголовных дел.

Журналист Иван Голунов

РИА Новости

© Владимир Песня

Общественный резонанс

Журналист-расследователь Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы сотрудникам УВД по ЗАО Москвы. При личном досмотре у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как с самого начала заявлял журналист, ему подбросили полицейские.

Проведя в тот же день обыск в квартире Голунова, полицейские якобы нашли ещё несколько пакетиков и свёрток с наркотическим веществом, оказавшимся кокаином, а также весы для расфасовки. После этого в УВД по ЗАО в отношении журналиста возбудили уголовного дело.

Вокруг задержания и уголовного преследования Голунова сразу же возник большой общественный резонанс. Ряд СМИ и общественных деятелей выразили сомнения в виновности журналиста, однако первое время полицейские настаивали на своей правоте, утверждая, что в отношении Голунова имелись оперативные данные о его причастности к распространению наркотиков в столице, которые он, якобы, мог привозить из Латвии.

Уже 8 июня депутат Госдумы Александр Хинштейн для объективности расследования попросил передать уголовного дело в СК России, однако прокуратура оставила его в МВД, поручив расследование ГУ МВД России по Москве. С каждым днём количество критических высказываний в адрес правоохранительных органов в рамках дела Голунова нарастало, своим сомнения в объективности преследования журналиста высказывали и высокопоставленные чиновники.

10 июня Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова доложила о нём президенту Владимиру Путину.

Уже на следующий день, 11 июня, выяснилось, что следов ДНК Голунова на изъятых в ходе обыска в его доме предметах, не оказалось. Смывы с рук и срезы ногтей, как и анализ мочи, также не выявили никаких следов контактов журналиста с наркотическими веществами. В тот же день глава МВД России Владимир Колокольцев в специальном заявлении сообщил, что из-за отсутствия доказательств уголовное дело в отношении журналиста прекращено, а сам он освобождён из-под домашнего ареста.

Спустя некоторое время в МВД заявили, что в действиях задерживавших Голунова полицейских выявлен ряд нарушений, вскоре после чего они были привлечены к уголовной ответственности.