Экс-полицейские получили от пяти до 12 лет колонии по делу Голунова

Мосгорсуд назначил от пяти до 12 лет колонии бывшим полицейским, подбросившим наркотики журналисту Ивану Голунову.

Так, основной фигурант Игорь Ляховец получил 12 лет лишения свободы, Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев — по восемь, Денис Коновалов — пять лет.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения.

В январе 2020 года суд арестовал сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в задержании. Им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.