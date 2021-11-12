Депутаты петербургского заксобрания предлагают выделить такси в отдельную группу повышенного риска

Выделить такси в отдельную группу повышенного риска намерены депутаты санкт-петербургского заксобрания Алексей Цивилёв и Дмитрий Панов.

Поправки петербургских парламентариев к главе 12 КоАП в настоящее время находятся на заключении у юристов. Поводом для их появления послужили многочисленные аварии маршруток с пассажирами и инциденты с таксистами.

«По статистике МВД за пять лет, 56% всех ДТП произошло по вине таксистов», — прокомментировал Алексей Цивилёв инициативу в беседе с «Парламентской газетой».

Депутаты предлагают, например, за нарушение правил установки регистрационных знаков штрафовать водителей легковых и маршрутных такси на 2 тыс. рублей, тогда как обычным автолюбителям это обходится в 500 рублей.

За вождение в нетрезвом виде, если нет уголовной составляющей, таксистов депутаты предлагают наказывать штрафом в размере 60 тыс. рублей с лишением прав на полтора-два года. Сегодня такие действия «стоят» до 30 тыс. рублей с аналогичным сроком лишения прав.

Если сегодня всех водителей за превышение разрешённой скорости на 20—40 км/ч штрафуют на 500 рублей, то для тех, кто возит пассажиров, наказание предлагают увеличить до 2,5 тыс. рублей.

Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.