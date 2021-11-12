Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11

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В ДТП с опрокинувшимся автобусом в Нижегородской области пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11
  • © Пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

«Всего за медицинской помощью обратились 11 человек (детей нет)», — цитирует РИА Новости Мелик-Гусейнова.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

Рейсовый автобус с 15 пассажирами опрокинулся на 27-м км автодороги Володарск-Ильино Нижегородской области.

По данным Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, дорога была обработана противогололедными материалами, но на момент ДТП шёл ледяной дождь.

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