Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11

В ДТП с опрокинувшимся автобусом в Нижегородской области пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

© Пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

«Всего за медицинской помощью обратились 11 человек (детей нет)», — цитирует РИА Новости Мелик-Гусейнова. Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Рейсовый автобус с 15 пассажирами опрокинулся на 27-м км автодороги Володарск-Ильино Нижегородской области. По данным Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, дорога была обработана противогололедными материалами, но на момент ДТП шёл ледяной дождь.