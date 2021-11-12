Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11
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«Всего за медицинской помощью обратились 11 человек (детей нет)», — цитирует РИА Новости Мелик-Гусейнова.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших.
Рейсовый автобус с 15 пассажирами опрокинулся на 27-м км автодороги Володарск-Ильино Нижегородской области.
По данным Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, дорога была обработана противогололедными материалами, но на момент ДТП шёл ледяной дождь.