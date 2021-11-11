Число пострадавших при ДТП с автобусом в Нижегородской области возросло до девяти
- РИА Новости
«В Володарскую центральную районную больницу обратились девять человек из числа пассажиров. После врачебного осмотра двое пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное», — цитирует ТАСС заявление.
Отмечается, что семь человек проходят амбулаторное лечение с незначительными повреждениями.
Ранее стало известно, что прокуратура организовала проверку по факту опрокидывания автобуса в Нижегородской области, в результате которого госпитализированы три человека.