Число пострадавших при ДТП с автобусом в Нижегородской области возросло до девяти

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Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса в Нижегородской области возросло до девяти. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Число пострадавших при ДТП с автобусом в Нижегородской области возросло до девяти
  • РИА Новости

«В Володарскую центральную районную больницу обратились девять человек из числа пассажиров. После врачебного осмотра двое пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное», — цитирует ТАСС заявление.

Отмечается, что семь человек проходят амбулаторное лечение с незначительными повреждениями.

Ранее стало известно, что прокуратура организовала проверку по факту опрокидывания автобуса в Нижегородской области, в результате которого госпитализированы три человека.

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