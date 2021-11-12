В Новосибирске пресечена работа оружейной мастерской

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Сотрудники ФСБ и полицейские в Новосибирске задержали трёх местных жителей, организовавших мастерскую по изготовлению боевого оружия.
В Новосибирске пресечена работа оружейной мастерской
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, по данным УФСБ по Новосибирской области, в мастерской, расположенной в одном из гаражей Октябрьского района Новосибирска, а также в квартирах подозреваемых обнаружены и изъяты кустарно изготовленный пистолет, гладкоствольные ружья, а также сотни боеприпасов.

В июне в Крыму пресекли деятельность подпольной мастерской по переделке и реставрации оружия и боеприпасов.

Как отмечается, следователи завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение оружия, его основных частей, боеприпасов, а также взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе группы лиц по предварительному сговору».

В 2020 году сообщалось, что в Санкт-Петербурге обнаружен склад боеприпасов в жилой квартире, на владельца арсенала заведено уголовное дело.

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