В Крыму пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской

В Крыму пресекли деятельность подпольной мастерской по переделке и реставрации оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает Nation News.

Как отмечается, следователи завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение оружия, его основных частей, боеприпасов, а также взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе группы лиц по предварительному сговору».

Установлено, что отец и сын в своей квартире оборудовали подпольную мастерскую по переделке и реставрации оружия и боеприпасов, найденных в местах ведения боёв времён Великой Отечественной войны, а также приобретённых при неустановленных обстоятельствах, уточняет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

В 2020 году сообщалось, что в Санкт-Петербурге обнаружен склад боеприпасов в жилой квартире, на владельца арсенала заведено уголовное дело.