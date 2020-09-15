В Петербурге обнаружен склад боеприпасов в жилой квартире

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В Санкт-Петербурге обнаружен склад боеприпасов в жилой квартире, на владельца арсенала заведено уголовное дело.
В Петербурге обнаружен склад боеприпасов в жилой квартире
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«В ходе обыска у гражданина 1986 года рождения были обнаружены и изъяты затворы и две личинки от винтовки Мосина, коробка и ствол от огнестрельного оружия, предмет, похожий на пистолет, с магазином, детонаторы в количестве 15 штук, корпус гранаты», — цитирует издание сообщение ведомства.

За незаконное хранение взрывчатых веществ мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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