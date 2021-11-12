«Коммерсантъ»: данные покупателей фальшивых справок вакцинации выставили на продажу

В даркнете выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию один из продавцов, база стоит $120 долларов. В ней содержатся паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов, адреса мест жительства, а также информация о датах получения сертификатов.

Предполагается, что сведения были собраны в самих сервисах, предлагающих сделать поддельную справку о вакцинации или ПЦР.

предположил он, мошенники могут использовать данные покупателей для их же шантажа.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2021 году возбуждено 75 уголовных дел о сбыте фиктивных справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов.

8 ноября стало известно, что Роскомнадзор с марта 2021 года удалил или заблокировал более 4,1 тыс. ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации или фейковых QR-кодов.