Роскомнадзор заблокировал более 4 тысяч ресурсов с поддельными QR-кодами

Роскомнадзор с марта 2021 года удалил или заблокировал более 4,1 тыс. ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации или фейковых QR-кодов.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 4117 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды», — сообщил регулятор.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2021 году возбуждено 75 уголовных дел о сбыте фиктивных справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов.