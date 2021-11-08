Роскомнадзор заблокировал более 4 тысяч ресурсов с поддельными QR-кодами
- AP
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 4117 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды», — сообщил регулятор.
Ранее сообщалось, что в Москве в 2021 году возбуждено 75 уголовных дел о сбыте фиктивных справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов.