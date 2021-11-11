Специалист напомнил о мерах профилактики COVID-19 и ОРВИ

Руководитель медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович напомнил о мерах профилактики COVID-19 и ОРВИ.

«По-максимуму гуляйте на свежем воздухе и спите рекомендованные 7 — 8 часов. Старайтесь, чтобы в рационе были морковь, богатая витамином А, свекла, брокколи, брюссельская капуста, смородина, облепиха, зелень», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, также важны мясные, молочные, рыбные продукты и птица, в которых содержится витамин В.

Как отметил Саванович, выявить серьёзные проблемы с иммунитетом можно лишь по результатам клинического анализа крови с лейкоцитарной формулой и иммунограммы.

«Эти исследования помогут врачу понять, что происходит с организмом и как справляться с проблемой», — пояснил он.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.