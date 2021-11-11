Специалист Минздрава России заявил о росте материнской смертности из-за COVID-19
- РИА Новости
«Мы видим, что из-за распространения новой коронавирусной инфекции выросла материнская смертность в этом году в три раза по сравнению с предыдущим. Это были невакцинированные женщины», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил эксперт, согласно имеющимся на октябрь данным, в России под наблюдением находились 760 тыс. беременных. При этом лишь 1,3% от этого числа вакцинировались от коронавируса, а 6% переболели COVID-19.
Шмаков указал, что в данной категории граждан особую группу риска составляют имеющие сахарный диабет, ожирение, заболевания лёгких и почек.
«Для них прививка остаётся настоящим спасением жизни», — отметил он.
Ранее академик РАН Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, рассказал о необходимости сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной в России.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.