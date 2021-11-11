Специалист Минздрава России заявил о росте материнской смертности из-за COVID-19

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Главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков заявил, что материнская смертность в 2021-м выросла в три раза по сравнению с предыдущим годом из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Специалист Минздрава России заявил о росте материнской смертности из-за COVID-19
  • РИА Новости

«Мы видим, что из-за распространения новой коронавирусной инфекции выросла материнская смертность в этом году в три раза по сравнению с предыдущим. Это были невакцинированные женщины», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил эксперт, согласно имеющимся на октябрь данным, в России под наблюдением находились 760 тыс. беременных. При этом лишь 1,3% от этого числа вакцинировались от коронавируса, а 6% переболели COVID-19. 

Шмаков указал, что в данной категории граждан особую группу риска составляют имеющие сахарный диабет, ожирение, заболевания лёгких и почек.

«Для них прививка остаётся настоящим спасением жизни», — отметил он.

Ранее академик РАН Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, рассказал о необходимости сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной в России.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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