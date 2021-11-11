РБК: эксперты Роспотребнадзора объяснили отказ от приравнивания ПЦР-тестов к QR-кодам

Представители профильных НИИ Роспотребнадзора прокомментировали информацию о планируемом отказе от приравнивания ПЦР-тестов к QR-кодам на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет РБК.

«Это необходимо, чтобы снизить риск инфицирования, а вместе с этим и риск тяжёлого течения и смерти для тех, кто имеет отрицательный результат ПЦР-теста, но не имеет иммунитета», — заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Татьяна Руженцова.

Как отметила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, это решение связано с введением сертификатов о вакцинации от COVID-19 нового образца.

По её словам, если человек не вакцинирован по медицинским показаниям, то данная информация будет указана в сертификате.

Как заявил источник РБК, свежий ПЦР-тест вместо QR-кодов можно будет предъявлять до 1 февраля.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили о подготовке законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.