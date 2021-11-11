Сенатор Круглый назвал введение QR-кодов на транспорте оправданной мерой

Сенатор Владимир Круглый, заслуженный врач России, назвал введение системы QR-кодов в транспорте и магазинах оправданной мерой.

«Это абсолютно оправданная мера для защиты людей, которые не привиты и, соответственно, входят в группу риска. Защиты не только их здоровья, но и жизни», — цитирует законодателя РИА Новости.

По его словам, речь идёт исключительно о защите граждан, а не о нарушении их прав.

Он пояснил, что привитые и защищённые от COVID-19 люди могут быть носителями инфекции, поэтому являются угрозой для невакцинированных граждан.

«Если непривитый гражданин зайдёт в помещение, где все вакцинированы, он всё равно может заболеть», — добавил политик.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом ранее заявили о подготовке законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

В пресс-службе РЖД проинформировали, что детали введения QR-кодов на железнодорожном транспорте будут прорабатываться в соответствии с положениями закона.