Фигуранты дела «Седьмой студии» возместили государству 129 млн рублей ущерба

Фигуранты дела «Седьмой студии», в числе которых режиссёр Кирилл Серебренников, возместили государству 129 млн рублей ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

«Арест, наложенный ранее на имущество Серебренникова, отменён по его ходатайству в связи с полным добровольным погашением штрафа и гражданского иска, назначенных приговором суда», — приводит ТАСС заявление.

26 июня 2020 года суд в Москве вынес приговор по делу «Седьмой студии». Серебренников и Юрий Итин получили по три года условно, Алексей Малобродский — два.

Кроме того, с фигурантов было взыскано 129 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении ущерба.