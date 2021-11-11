Фигуранты дела «Седьмой студии» возместили государству 129 млн рублей ущерба
- РИА Новости
«Арест, наложенный ранее на имущество Серебренникова, отменён по его ходатайству в связи с полным добровольным погашением штрафа и гражданского иска, назначенных приговором суда», — приводит ТАСС заявление.
26 июня 2020 года суд в Москве вынес приговор по делу «Седьмой студии». Серебренников и Юрий Итин получили по три года условно, Алексей Малобродский — два.
Кроме того, с фигурантов было взыскано 129 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении ущерба.