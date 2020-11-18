Мосгорсуд признал законным приговор фигурантам дела Серебренникова

Мосгорсуд оставил без изменения приговор фигурантам дела «Седьмой студии» режиссёра Кирилла Серебренникова, передаёт Интерфакс.

Жалобы подала защита всех осуждённых, кроме Серебренникова: Алексея Малобродского, Софьи Апфельбаум и Юрия Итина. Они настаивали на отмене обвинительного приговора.

Серебренников не стал обжаловать приговор, так как «очень устал от судов», сообщал его адвокат.

26 июня суд в Москве вынес приговор по делу «Седьмой студии». Серебренников и Итин получили по три года условно, Малобродский — два.

Кроме того, с фигурантов было взыскано 129 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении ущерба.

Апфельбаум была признана виновной в халатности, ей назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности.