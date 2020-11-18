Мосгорсуд признал законным приговор фигурантам дела Серебренникова
- РИА Новости
Жалобы подала защита всех осуждённых, кроме Серебренникова: Алексея Малобродского, Софьи Апфельбаум и Юрия Итина. Они настаивали на отмене обвинительного приговора.
Серебренников не стал обжаловать приговор, так как «очень устал от судов», сообщал его адвокат.
26 июня суд в Москве вынес приговор по делу «Седьмой студии». Серебренников и Итин получили по три года условно, Малобродский — два.
Кроме того, с фигурантов было взыскано 129 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении ущерба.
Апфельбаум была признана виновной в халатности, ей назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности.