В Смоленской области ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов

Жителям Смоленской области запретили посещать заведения общепита без сертификата вакцинации от коронавируса, медотвода, справки о перенесённом заболевании или ПЦР-теста.

Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«Вне зависимости от того, каким количеством посадочных мест располагает кафе, ресторан и так далее, оказывать услуги гражданам они могут лишь в том случае, если человек предъявит сертификат о вакцинации, справку о перенесённом заболевании либо о наличии медотвода или отрицательный тест на COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что система применения QR-кодов для посещения общественных мест с 11 ноября будет распространяться в Мурманской области на торгово-развлекательные центры и салоны красоты.

Систему QR-кодов для посещения общественных мест из-за ситуации с COVID-19 в регионе ввели с 30 октября.