В Смоленской области ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов
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Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
«Вне зависимости от того, каким количеством посадочных мест располагает кафе, ресторан и так далее, оказывать услуги гражданам они могут лишь в том случае, если человек предъявит сертификат о вакцинации, справку о перенесённом заболевании либо о наличии медотвода или отрицательный тест на COVID-19», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что система применения QR-кодов для посещения общественных мест с 11 ноября будет распространяться в Мурманской области на торгово-развлекательные центры и салоны красоты.
Систему QR-кодов для посещения общественных мест из-за ситуации с COVID-19 в регионе ввели с 30 октября.