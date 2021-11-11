В Смоленской области ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов

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Жителям Смоленской области запретили посещать заведения общепита без сертификата вакцинации от коронавируса, медотвода, справки о перенесённом заболевании или ПЦР-теста.
В Смоленской области ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«Вне зависимости от того, каким количеством посадочных мест располагает кафе, ресторан и так далее, оказывать услуги гражданам они могут лишь в том случае, если человек предъявит сертификат о вакцинации, справку о перенесённом заболевании либо о наличии медотвода или отрицательный тест на COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что система применения QR-кодов для посещения общественных мест с 11 ноября будет распространяться в Мурманской области на торгово-развлекательные центры и салоны красоты.

Систему QR-кодов для посещения общественных мест из-за ситуации с COVID-19 в регионе ввели с 30 октября.

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