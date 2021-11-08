В Мурманской области расширили применение QR-кодов

Система применения QR-кодов для посещения общественных мест с 11 ноября будет распространяться в Мурманской области на торгово-развлекательные центры и салоны красоты, заявил губернатор региона Андрей Чибис.

«С 11 ноября QR-коды распространяются на посещение соляриев, саун, бань, салонов красоты, спа-салонов, работу торговых, торгово-развлекательных центров», — цитирует Чибиса ТАСС.

При этом у жителей останется возможность посещать продуктовые магазины, расположенные в ТЦ и ТРЦ.

Ранее введённая система QR-кодов сохранится для посещения заведений общепита, культуры, спортивных центров, массовых мероприятий и общественных мест.

«Это необходимо для того, чтобы нам не пришлось вводить новые ограничения на работу бизнеса и ограничения, связанные с жизнедеятельностью области», — пояснил Чибис.

Систему QR-кодов для посещения общественных мест из-за ситуации с COVID-19 в регионе ввели с 30 октября. Нерабочие дни в Заполярье продлевать не будут.