В Мурманской области расширили применение QR-кодов

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Система применения QR-кодов для посещения общественных мест с 11 ноября будет распространяться в Мурманской области на торгово-развлекательные центры и салоны красоты, заявил губернатор региона Андрей Чибис.
В Мурманской области расширили применение QR-кодов
  • РИА Новости

«С 11 ноября QR-коды распространяются на посещение соляриев, саун, бань, салонов красоты, спа-салонов, работу торговых, торгово-развлекательных центров», — цитирует Чибиса ТАСС.

При этом у жителей останется возможность посещать продуктовые магазины, расположенные в ТЦ и ТРЦ.

Ранее введённая система QR-кодов сохранится для посещения заведений общепита, культуры, спортивных центров, массовых мероприятий и общественных мест.

«Это необходимо для того, чтобы нам не пришлось вводить новые ограничения на работу бизнеса и ограничения, связанные с жизнедеятельностью области», — пояснил Чибис.

Систему QR-кодов для посещения общественных мест из-за ситуации с COVID-19 в регионе ввели с 30 октября. Нерабочие дни в Заполярье продлевать не будут.

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