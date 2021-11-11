В Совфеде обсудят инициативу об обязательных QR-кодах
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«На ближайшем заседании нашего комитета я планирую поднять вопрос о возможности внесения изменений в закон об иммунопрофилактике, которые предусматривали бы введение обязательных QR-кодов в период любой пандемии при посещении гражданином публичных мест, на транспорте», — сказал он в беседе с РИА Новости.
По словам парламентария, коронавирус пришёл надолго, однако действующее российское законодательство не предусматривает соответствующих ограничительных мер.
Круглый считает, что в законе необходимо прописать нормы, касающиеся любой пандемии.
В оперштабе по борьбе с коронавирусом ранее заявили, что в России идёт подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.