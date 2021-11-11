В Госдуме высказались по поводу идеи создать на «Госуслугах» раздел для жалоб на фейки о COVID-19

Депутаты Госдумы Владимир Гутенёв и Светлана Бессараб прокомментировали в беседе с RT предложение создать на «Госуслугах» раздел для жалоб на фейки о коронавирусной инфекции COVID-19.

«Любые меры, направленные на снижение темпов пандемии и возвращение экономики в нормальное русло, нужно приветствовать. На желание наших сограждан прививаться, к сожалению, очень сильно влияют фейковые новости, которые необъективно освещают и даже вводят в заблуждение по поводу возможных последствий после прививок», — считает председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что уже есть портал «Стопкоронавирус», и, по её мнению, было бы правильно, если бы «не дополняли «Госуслуги» какими-то порталами, которые не относятся именно к государственным муниципальным услугам».

«Есть специальный портал, он предназначен для облегчения доступа к социальной помощи, государственным гарантиям, государственным муниципальным услугам. А всё, что касается коронавируса, нужно оставить на портале, который уже существует и зарекомендовал себя среди россиян», — объяснила депутат.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать на базе сервиса «Госуслуги» раздел, в котором граждане могут сообщать о распространении недостоверных сведений и слухов о коронавирусе, а также об игнорировании санитарных правил.

Подробнее — в материале RT.