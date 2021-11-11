В России предложили создать на «Госуслугах» раздел для жалоб на фейки о COVID-19

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать на базе сервиса «Госуслуги» раздел, в котором граждане могут сообщать о распространении недостоверных сведений и слухов о коронавирусе, а также об игнорировании санитарных правил. Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
В России предложили создать на «Госуслугах» раздел для жалоб на фейки о COVID-19
  • РИА Новости

Петров отметил, что практически каждый день возникают ситуации, когда многие граждане и учреждения «демонстративно игнорируют санитарные ограничения и правила, ставя под удар ведущуюся борьбу с опасной болезнью».

Учитывая важность борьбы с коронавирусом и соблюдения принимаемых государством мер сдерживания заболеваемости, по мнению собеседника RT, «представляется целесообразным создание доступного инструмента для народного контроля» за исполнением предписаний, связанных с пандемией.

«В частности, прошу вас оценить идею создания на базе сервиса «Госуслуги» раздела, в котором граждане могут сообщать соответствующим органам о нарушениях, распространении недостоверных сведений и слухов о коронавирусе и грубом игнорировании санитарных правил (физическими лицами, юридическими лицами, а также должностными), направленных на борьбу с пандемией», — говорится в тексте обращения.

По его словам, данный сервис поможет «снизить физическую нагрузку на операторов специальных служб, систематизировать поступающие жалобы и позволит государственным органам быстрее реагировать на поступающие сигналы».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что выступления некоторых врачей против вакцинации от коронавирусной инфекции являются крайне некорректными.

Он отметил, что есть уголовные статьи, которые могут быть применены к тем, кто создаёт угрозу населению.

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