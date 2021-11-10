Мурашко высказался о ситуации с врачами-антипрививочниками

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что выступления некоторых врачей против вакцинации от коронавирусной инфекции являются крайне некорректными. Он отметил, что есть уголовные статьи, которые могут быть применены к тем, кто создаёт угрозу населению.

Об этом министр заявил в ходе выступления в комитете по охране здоровья Госдумы.

«Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто... сам создаёт угрозу», — приводит его слова Интерфакс.

Как отметил Мурашко, сегодня видно, что медицинские работники-«антиваксеры» заболевают коронавирусом.

Министр также заявил, что не призывает к каким-то «резким движениям». При этом он призвал медиков быть «более продвинутыми».

Мурашко также считает, что в условиях борьбы с пандемией необходимо занимать «достаточно жёсткую позицию» в вопросе вакцинации населения.

Ранее портал «Медвестник» сообщал, что Росздравнадзор обязал передавать информацию о гражданах, распространяющих ложную информацию о вакцинации от COVID-19, в прокуратуру и органы следствия.