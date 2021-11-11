В России предложили повысить пошлину на экспорт лома чёрных металлов

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Минпромторг России выносит предложение повысить минимальную ставку пошлины на экспорт из России лома чёрных металлов до €100 за тонну, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов.

По его словам, ставку пошлины на экспорт лома чёрных металлов поднимали уже два раза за год.

Он отметил, что это позволило снизить объёмы его вывоза из страны.

«Поскольку данная мера уже показала свою эффективность, а также с учётом того, что сегодня на внешнем рынке вновь наблюдается очередной рост цен на лом, считаем целесообразным реализовать следующий этап и повысить пошлину до €100 за тонну», — цитирует РИА Новости Евтухова.

25 июня сообщалось, что с 1 августа по 31 декабря 2021 года в России вводятся вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы.

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